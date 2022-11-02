Петербургские депутаты утвердили сокращение средств на строительство метро в 2022 году на 17 млрд рублей

Строители метро не успели освоить 17 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты во втором чтении одобрили проект корректировки бюджета Петербурга на текущий 2022 год. В поправках в частности говорится о сокращении на 17 миллиардов расходов на строительство метрополитена. Вместо 30 миллиардов новый «Метрострой» успел потратить только 13.

- Со стройки метро сняли 17 млрд, так как у строителей и не хватает сил и мощностей, - отметил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Михаил Барышников.

Из 17 миллиардов 14 направят на закупку необходимого оборудования через докапитализацию «Метростроя Северной столицы».

Напомним, что проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-25 годов предусматривает по 30 миллиардов рублей ежегодно на развитие подземки.

Что касается бюджета нынешнего года, то еще 6,6 млрд получил «Пассажиравтотранса» на закупку автобусов. Резервный фонд Петербурга увеличен на 5,7 млрд рублей. 6,9 млрд уйдет на трамвайную линию Купчино – Шушары – Славянка по причине удорожания строительства.