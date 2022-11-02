Мигрант, подозреваемый в изнасиловании медсестры, арестован в Петербурге

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 2 ноября арестован мужчина, которого подозревают в изнасиловании женщины в парке «Некрасовский сад». По версии следствия, мужчина напал на петербурженку, отобрал у нее телефон и изнасиловал.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Подозреваемый проведет в СИЗО 2 месяца. Он будет находиться там до 30 декабря этого года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, женщина, работающая медицинской сестрой, возвращалась домой в четыре утра. В парке она села на лавочку, чтобы отдохнуть. Там на нее напал незнакомый мужчина. 30 октября петербурженка обратилась в полицию, а 31 октября сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

На 27-летнего мужчину из ближнего зарубежья было возбуждено уголовное дело по статьям «грабеж» и «изнасилование». Сотрудники полиции допросили мигранта и сейчас проводят проверку.