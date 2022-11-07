Петербург вошел в топ-5 городов по доступности аренды жилья для семей

Семьям стало легче снять жилье в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался в списке городов с одним из самых доступных арендных квартир для семей из двух взрослых и двух детей. За основу расчета рейтинга принимались стоимость съема двухкомнатной квартиры и суммарный средний доход семьи.

- В Санкт-Петербурге доля семей, для которых по уровню дохода доступна аренда квартиры, составляет 55%, - говорится в исследовании «РИА.Рейтинг».

Это четвертый показатель из всех регионов России. Выше доля только в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах.

В Петербурге необходимый доход для съема «двушки» и оплаты повседневных расходов составляет 100 тысяч рублей. Учитывая, что средняя зарплата в городе - около 55-60 тысяч рублей на руки, при двоих работающих получить искомую сумму вполне реально.

Напомним, что за год арендные ставки в Северной столице упали на 10-15%. Причем сильнее всего подешевели именно двухкомнатные квартиры. Сейчас в среднем они обходятся в 49 тысяч рублей в месяц.