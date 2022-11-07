Комитет финансов объяснил резкое увеличение Резервного фонда Петербурга до 50 млрд рублей выплатой соцпособий

Комитет финансов объяснил увеличение Резервного фонда Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Резкое увеличение Резервного фонда Петербурга объяснили необходимостью выплаты социальных пособий семьям с детьми. На эти цели необходимо заранее зарезервировать средства. Так заявила на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина.

- Рассматривались поправки ко второму чтению бюджета на 2023 год. Комитет поддержал поправку губернатора, которая еще больше увеличивает Резервный фонд – с 30 до 50 миллиардов рублей. Якобы надо зарезервировать деньги на единое социальное пособие семьям с детьми, - написал в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Борис Вишевский.

По его словам, такое объяснение «очень туманно», так как о новом пособии пока мало что известно, неясен порядок выплаты.

По мнению депутата, средства из резервного фонда могут пойти на другие нужды, в том числе на восстановление Мариуполя, городом-побратимом которого является Петербург.