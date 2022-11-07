Водитель иномарки сбил пешехода в Адмиралтейском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 ноября.

- Сбили человека на Лермонтовском проспекте, у перекрестка с проспектом Римского-Корсакова, - написал свидетель случившегося в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что водитель автомобиля, сбивший пешехода, остановился неподалеку и выбежал из машины. На помощь прибежали еще несколько петербуржцев, которые находились рядом в момент ДТП.

О состоянии пострадавшего не сообщается. В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники полиции.

Напомним, накануне жесткое ДТП произошло в Красносельском районе. Там столкнулись две иномарки. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.