До 9 градусов тепла с дождями прогнозируют в Ленобласти 8 ноября

Ночью и днем в Ленобласти пройдут дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 8 ноября ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди. И днем также не обойдется без осадков. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-западный и западный ветра подуют со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а днем от +4 до +9, - говорится в сообщении.

Похожая ситуация с погодой сложится и в Северной столице. В Петербурге во вторник будет облачно. Ночью, утром и днем синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Ветер западный и юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

- Температура воздуха в ночь на 8 ноября в Петербурге составит от +3 до +5 градусов. А днем будет еще теплее: от 7 до 9 градусов со знаком плюс, - сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рекомендует водителям к концу этой недели сменить летнюю резину на автомобилях на зимнюю. На следующей неделе ожидается понижение температуры.