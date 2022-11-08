Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения человеческих останков в Петербурге

СК завел дело об убийстве из-за человеческой кости за гаражами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «убийство». Причиной стало обнаружение человеческой кости за гаражами в Рыбацком, которую еще месяц назад нашел местный житель, вышедший прогуляться в районе Караваевской улице.

- С места происшествия была изъята кость, схожая с большой берцовой костью человека. Останки отправили на экспертизу. Позднее было выдано заключение, что кость действительно человеческая, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

После получения заключения судмедэкспертизы 7 ноября СК возбудил дело. В его рамках пойдет расследование, которое должно установить причины личность человека, которому принадлежала кость, а также причины его смерти.