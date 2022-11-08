Лихая пенсионерка упала с электросамоката и попала в больницу в Петербурге

Лихая бабушка упала с электросамоката в Купчино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге лихая бабушка каталась на электросамокате, но не справилась с управлением и упала. Несчастная 69-летняя пенсионерка попала в больницу с переломом. Об этом 8 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Инцидент произошел около семи часов утра 7 ноября 2022 года возле станции метро "Проспект Славы", - рассказал источник.

В результате пенсионерку госпитализировали с места ЧП в городскую больницу №26. У пострадавшей женщины оказалась закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом правой голени.

Напомним, утром 8 ноября в больницу Петербурга попал молодой мужчина с отравлением мухоморами. По какой причине он решил съесть опасный гриб, пока не установлено. Мужчина находится в реанимации.