600 литров паленого алкоголя и 4,5 миллиона рублей изъяли при обысках по делу об обмане в барах на Рубинштейна

4,5 миллиона рублей изъяли при обысках по барному делу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В полицейском Главке подвели краткие итоги крупной операции по делу об обмане посетителей в барах на улице Рубинштейна. Утром 7 ноября стало известно о серии из 50 обысков. Оперативники Угрозыска приходили «в гости» к предполагаемым участникам схемы. В наручники заковали и промо-моделей. Именно девушки «разводили» подвыпивших клиентов баров на деньги. Мужчины по несколько раз оплачивали завышенные счета за угощение дам.

- Уголовные дела возбуждены по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб превысил 10,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но оказалось, что это лишь часть айсберга. Организаторы схемы из числа владельцев баров организовали производства поддельного спиртного в гараже. Алкоголь продавали клиентам под видом «элитного».

- Обнаружено и изъято около 600 литров «паленки», а также отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт «превращали» в виски, коньяк и даже элитные игристые вина, - отмечают в полиции.

Также при обысках изъято 4,5 миллиона рублей, 70 долларов США, мобильные телефоны и прочее. Для допроса в отделения доставлено свыше 40 человек.