В популярных барах на Рубинштейна в Петербурге продавали виски из самогонного аппарата

Следователи СК Петербурга провели больше 50 обысков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК Петербурга провели больше 50 обысков по делам о многомиллионных мошенничествах в барах на Рубинштейна. Ловкие бармены развлекательных заведений обманули как минимум 11 человек на общую сумму в 10,5 миллионов рублей. Вместо дорогого алкоголя сотрудники бара предлагали уже выпившим клиентам напитки из самогонного аппарата.

- Задержаны больше 40 человек. Их доставили в следственные органы. Будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Для того, чтобы превратить разбавленный спирт в виски, коньяк и даже элитные игристые вина сотрудники баров на Рубинштейна использовали отдушки и эссенции. А дальше разливали подделку по дорогим бутылкам с солидными этикетками.

Следователи изъяли у задержанных 4,5 миллиона рублей, 700 долларов США, 40 телефонов, 15 планшетов, 22 банковских терминала и 24 флеш-карты.