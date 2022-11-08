После обысков в барах на Рубинштейна в Петербурге задержаны более 40 человек

Больше 40 человек задержаны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По нашумевшему делу о многомиллионных мошенничествах в барах на Рубинштейна задержаны больше 40 человек. Ловкие бармены обманывали посетителей: наливали им вместо дорогого алкоголя разбавленный спирт со специальными эссенциями из самогонного аппарата. А отвлечь и напоить клиентов помогали специальные девушки-модели.

- Больше 40 человек задержаны. Решается вопрос о привлечении их к ответственности в качестве подозреваемых, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Барменам и моделям удалось обмануть как минимум 11 человек на общую сумму в 10,5 миллионов рублей. Выпившие посетители развлекательных заведений по несколько раз платили за одни и те же заказы. Мужчинам подавали подделку под видом виски, коньяка и элитных игристых вин.

Следователи изъяли у 40 задержанных 4,5 миллиона рублей и 700 доллара США и 22 банковских терминала. Было проведено более 50 обысков. Расследование продолжается.