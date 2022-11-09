Ситцевую улицу в Петербурге перегородили бетонными блоками

По Ситцевой теперь точно не проехать. Фото: vk.com/spb_today

Ситцевую улицу, ставшую легендарной из-за своего разбитого состояния, внезапно перегородили бетонными блоками. Об этом сообщили жители Приморского района. Фото они опубликовали в социальных сетях.

- Ситцевую улицу за «Лентой» перегородили блоками, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях автомобилисты гадают, что стало причиной перекрытия дороги: ремонт или как раз нежелание его делать.

- Перегородили бы сразу весь район! Зачем людям к своему дому добираться? Ответ администрации района насчет ремонта гласит, что дорога на балансе не состоит, а значит, ее не существует, - пишут жители района.

Напомним, что двухкилометровая улица не имеет официального статуса. В 2013 году ее ремонтировали за счет владельцев финского гипермаркета, который потом стал «Лентой». За несколько лет дорогу снова разбили до состояния лунных кратеров. Весной 2022 года здесь пытались латать дыры. А ремонт запланирован только на 2024-й. Если хватит денег.