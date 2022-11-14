Скандальную рекламу пекарни в метро Петербурга заменили на позитивную Фото: СОЦСЕТИ

Скандальная реклама одной из пекарен в метро Санкт-Петербурга исчезла. Вместо нее сеть кондитерских "Буше" разместила новые билборды, которые уже не такие депрессивные, как раньше. Напомним, что горожан очень сильно возмутила реклама со слоганом "Буше для шага вперед", которая была размещена на платформе метро. Многие отметили, что это больше похоже на призыв к суициду, нежели призыв отведать вкусную выпечку. В итоге пекарня сменила лозунг.

- Есть настоящее, - так теперь звучит новый слоган сети кондитерских.

На новом билборде компании теперь изображено сердце и позитивная надпись. Как отреагировали жители города на такую рекламу, пока что неизвестно. Однако она явно уже не выглядит как призыв к неизбежному.