Уголовное дело возбудили после обнаружения трех трупов в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех местных жителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело, после того как в одной из квартир в Пушкинском районе нашли три трупа. Тела трех мужчин обнаружили вечером 14 ноября 2022 года в съемной квартире дома №23 в поселке Ленсоветовский. Об этом сообщает комитет.

- 14 ноября 2022 года в квартире одного из домов в поселке Шушары были обнаружены тела трех местных жителей без внешних признаков насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в ведомстве.

Известно, что в квартире также были обнаружены наркотики, а также устройства для их употребления. На данный момент проводится осмотр квартиры, допрашиваются свидетели, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.