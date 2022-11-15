СК завел дело после обнаружения трупа младенца на свалке в Ленобласти

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Ленобласти. Фото: СУ СКР по ЛО

Следственное управление СК России по Ленинградкой области возбудило уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Причиной стало обнаружение тела младенца на свалке бытовых отходов в деревне Кути Волховского района.

- 15 ноября на территории полигона твердых бытовых отходов среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. На место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела по городу Волхов, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Вместе со следователями тело девочки осмотрели судмедэксперты, а полицейские устанавливают предполагаемых родителей малышки. Сейчас трупик направлен в морг, точные причины смерти девочки установят по результатам экспертизы.