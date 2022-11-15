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НовостиОбщество15 ноября 2022 17:45

Жителям Петербурга объяснили, что делать при встрече с зайцем

Ушастый может травмировать человека
Анастасия НУРАДИЛОВА
К диким зайцам лучше не приближаться

К диким зайцам лучше не приближаться

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора объяснили, как вести себя при встрече с зайцами. Это своевременные советы, потому что накануне ушастого заметили на юге Петербурга. Он пытался попасть в торговый центр. Как оказалось, появление лесных животных в городе – не удивительно. Ушастые могут принять городскую среду за часть леса.

- Не следует пытаться помочь диким животным. У зайца развиты задние лапы, и еще у него острые длинные когти. Он может травмировать человека. Не нужно вообще уделять внимание животному, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты отметили, что в городе зайцы могут найти для себя осиновую кору и опавшие ягоды. Кроме этого, дикому животному могут понравиться высаженные во дворе деревья. А вот мусорные контейнеры не вызовут у него никакого интереса.