В Смольном рассказали, на сколько с декабря подорожают свет, вода и вывоз мусора

За коммуналку придется платить на 8,5 процентов больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в России и в Петербурге в частности повышаются тарифы на услуги ЖКХ. В Смольном уже подсчитали, что со следующего месяца в среднем горожане будут отдавать за квартплату, воду, свет и прочее чуть больше трех тысяч рублей в месяц.

- Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в декабре 2022 года составит 3001 рубль 46 копеек, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Эта сумма на 235 рублей больше, чем в ноябре. То есть коммуналка подорожает на 8,5 процентов.

Если брать конкретно по каждой услуге, то ситуация такова:

- горячая вода будет стоить 129 рублей 69 копеек за кубометр против нынешних 116,87;

- холодная вода и водооотведение (канализация) – 36,54 вместо 33,68;

- отопление – 2111,40. Было 1947 рублей 79 копеек;

- дневное электричество подорожает до 4,88 за киловатт (было 4,51), а ночное до 2,67 вместо 2,44. Это в домах с электроплитами. Где они газовые, надо будет платить 5,70 за киловатт.

- вывоз мусора обойдется в 1357 рублей 57 копеек за кубометр. Сейчас ставка – 1260,43.

Эти же цифры останутся и на весь 2023-й год, в котором повышение тарифов планировалось в июле, но оно было перенесено на декабрь нынешнего года.