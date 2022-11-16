Двое мужчин пострадали в квартирном пожаре на Гатчинской улице в Петербурге

Пожар тушили 30 спасателей Фото: Роман ЛЯЛИН

В пожаре на Гатчинской улице пострадали два человека. Напомним, вечером 16 ноября там загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира, которая находится на четвертом этаже. Об этом сообщил очевидец. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило в 19:56. Локализовать огонь удалось 20:52. В происшествии пострадали двое мужчин. Одного из них госпитализировали в больницу, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На место происшествия выезжали шесть пожарных машин и 30 спасателей МЧС. Сначала пожару присвоили повышенный уровень сложности, в 21:12 ранг снова был понижен до первого.