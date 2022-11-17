Треть опрошенных петербуржцев пожаловалась на прохладу в квартирах

У трети жителей Петербурга в квартирах пока прохладно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше трети опрошенных «Комсомольской правдой» петербуржцев пожаловались на прохладу в квартирах. Причина – недостаточно теплые батареи, температура которых оказалась недостаточной при «внезапно» пришедшем в конце ноября похолодании.

Пункт опроса «нормально, но можно и погорячее», выбрали 28% опрошенных горожан. Еще 6,5% читателей «КП-Петербург» уже готовы жаловаться, так как у них зуб на зуб не попадает от холода.

При этом большинство петербуржцев совсем не мерзнут, живущих в тепле счастливчиков почти 60%.

Но есть шанс, что скоро это показатель вырастет. Коммунальщки пообещали повысить температуру воды в батареях, чтобы в домах жителей Северной столицы стало тепло.