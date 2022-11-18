На развязке КАД с Пулковским шоссе открыли надземный пешеходный переход

На развязке КАД и Пулковского шоссе открыли надземный переход. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД и Пулковского шоссе открыли для пешеходов восстановленный надземный переход. Около полугода его места пустовало. Причиной была майская авария контейнеровоза, который снес опору конструкции. Переход пришлось демонтировать ради безопасности.

- По состоянию на 16:00 18 ноября работы по восстановлению надземного пешеходного перехода поврежденного в результате ДТП полностью завершены, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Сейчас движение автомобилей под переходом и пешеходов по само конструкции осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что работы по установке средней части перехода прошли в ночь на 3 ноября.