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НовостиАвто18 ноября 2022 14:13

На развязке КАД с Пулковским шоссе открыли надземный пешеходный переход

Его восстановили после того, как конструкцию повредил упавший с грузовика контейнер
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На развязке КАД и Пулковского шоссе открыли надземный переход. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД и Пулковского шоссе открыли надземный переход. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД и Пулковского шоссе открыли для пешеходов восстановленный надземный переход. Около полугода его места пустовало. Причиной была майская авария контейнеровоза, который снес опору конструкции. Переход пришлось демонтировать ради безопасности.

- По состоянию на 16:00 18 ноября работы по восстановлению надземного пешеходного перехода поврежденного в результате ДТП полностью завершены, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Сейчас движение автомобилей под переходом и пешеходов по само конструкции осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что работы по установке средней части перехода прошли в ночь на 3 ноября.