804 ДТП произошло за выходные в Петербурге

Почти тысяча ДТП произошла за выходные в Петербурге и области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти тысяча ДТП произошла в Петербурге и Ленинградской области за минувшие выходные. Экипажи ГИБДД работали без отдыха, оформляя все происшествия. Причиной многих аварий стал гололед, превративший дороги в каток.

- С 18 по 20 ноября в Петербурге произошло 804 дорожно-транспортных происшествия, в Ленинградской области - 175, - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В авариях пострадали 33 человека, в том числе один ребенок. Также в Петербурге произошло смертельное ДТП с одним погибшим - на скоростной трассе «Нева» у Пулково «Форд» влетел в попутную фуру. Погиб 28-летний пассажир иномарки. Еще двое человек - водитель и второй пассажир - оказались в больнице.

Гололед, предварительно, стал причиной и страшного лобового ДТП в Красном Селе, где «Форд» выкинуло под встречный «Рено», От удара водителя и пассажирку «Форда» выбросило из машины.