Выбросило из салона как куклу: мужчина вылетел из машины после жесткого лобового ДТП в Красном Селе

Минимум трое человек пострадали в ДТП в Красном Селе. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жесткое лобовое ДТП произошло вечером воскресенья в Красном Селе. На перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, прямо под «Рено Дастер». От удара «Фокус» отбросило в столб на тротуаре, а водителя выкинуло из салона словно тряпичную куклу.

- Тяжелое ДТП с пострадавшими произошло около 18 часов на перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы. Водитель вылетел из «Форда» оставшись лежать на снегу без сознания. Ещё одна женщина передана врачам «Скорой помощи», - сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село».

На записи с камер наблюдения виден жесткий удар, после которого два человека из «Форда» вылетают из машины. Люди в поврежденном «Рено» остаются в салоне. Спустя секунду к ним подбегают очевидцы аварии.

Через некоторое время на место приезжают бригады скорой помощи, которые забирают потерпевших. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, что в региональных управлениях ГИБДД и МЧС петербургских водителей неоднократно предупреждали об опасности гололеда. В ближайшие дни морозная погода сохранится, лучше ситуация на дорогах не станет.

20 ноября во всем мире отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

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По данным ГУ МВД по Петербургу и области, после ДТП водитель и пассажирка «Форда» выжили, они госпитализированы. По факту аварии начата проверка.

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Авария произошла в районе Пулково (подробности)