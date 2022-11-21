В двух районах Петербурга ограничат движение с 23 ноября

Новые ограничения вводятся с 23 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургских автомобилистов предупреждают о новых ограничениях на проезд по городу со среды, 23 ноября, они начнут действовать в двух районах Северной столицы: Невском и Колпинском.

- с 23 ноября по 10 декабря в связи с производством работ по прокладке водопровода в Колпино закрывается движение транспорта по Раумской улице у улицы Веры Слуцкой, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Машинам предлагают объезжать через бульвар Трудящихся и улицу Жени Стасюк.

А в Невском районе по 5 декабря будет идти прокладка инженерных сетей. Из-за этого транспорту будет трудно проехать по улице 2-й Луч от Смоляной улицы до площади Бехтерева.

Кроме дорожных и строительных работ, водителей подстерегает опасность в виде гололеда. Зима пришла в Петербург всерьез и надолго, поэтому всем автомобилистам стоит быть очень внимательными и осторожными. Только за выходные в городе произошло более 800 ДТП.