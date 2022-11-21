Машина полиции попала в ДТП в Петербурге

Машина полиции пострадала в ДТП в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Петербург продолжает бить рекорды по количеству аварий. На этот раз ДТП произошло в Купчино и в него попала машина полиции. Микроавтобус «Форд» в бело-синих цветах протаранил подкравшийся «Шевроле».

- «Шевроле Круз» подбил полицию на перекрестке Бухарестской и Димитрова, - пишут жители Купчино в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фотографиям с места происшествия, удар был не слишком сильным и пострадало только железо. У полицейского «Форда» разбита правая передняя часть, а у «Шевроле» помят левый бок, особенно сзади, где вывернуто колесо.

Определять кто прав, а кто виноват, будут дознаватели ГИБДД.

Напомним, что только за пятницу и два выходных дня в Петербурге и Ленобласти произошла почти тысяча дорожных аварий.