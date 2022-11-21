Большой каток в ЦПКиО на Елагином острове откроется 1 декабря

Каток в ЦПКиО заработает с 1 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большой искусственный каток в ЦПКиО на Елагином острове начнет работать с 1 декабря. Как и в прошлом году, он будет платным. Но, возможно, оставят бесплатные утренние часы для свободного катания.

- Самый большой искусственный каток в городе на Елагином острове, обновивший свой формат в прошлом году, откроется уже 1 декабря, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, что в ЦПКиО и есть и второй искусственный каток, поменьше. Он чуть дешевле и предназначен в основном для детей. Обычно он открывается вместе с большим катком.

Кроме этого, во второй половине декабря, начнет работать каток на Конюшенной площади Петербурга. Он станет частью традиционной рождественской ярмарки на Манежной площади.