СК задержал мать, выбросившую новорожденную дочь из окна в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге задержана молодая женщина, подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал мать, которая выбросила свою новорожденную дочь из окна в центре города. Трагедия произошла в одном из домов на улице Достоевского утром 20 ноября 2022 года. Тело малышки под окнами дома нашли прохожие и позвонили в полицию.

- В качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома. Ранее было возбуждено уголовное дело, - рассказали в комитете.

Полиции женщина рассказала, что утром 20 ноября родила уже мертвого ребенка, поэтому, в состоянии шока, выбросила тело в окно. Однако следствие считает, что мать намерено выбросила малышку, чтобы убить ее, так как экспертиза показала, что ребенок умер от травм, полученных при падении.