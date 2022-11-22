Жесткое ДТП с участием двух фур произошло на трассе «Кола» в Ленобласти

Две фуры столкнулись. Фото: ДТП и ЧП СПб

Жесткое ДТП произошло на трассе «Кола» в Ленинградской области днем 22 ноября. О том, что на дороге столкнулись две фуры, написал очевидец в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб».

- Серьёзное ДТП с участием двух фур произошло сегодня утром на 19-м километре Мурманского шоссе, - появилось сообщение в мессенджере.

На опубликованных кадрах видно, что один автомобиль впечатался в заднюю часть другой машины. Из-за этого кабина одной из фур, где мог в это время находиться водитель, очень помялась. На дороге разбросаны стекла.

О пострадавших в аварии пока не сообщаются. Обстоятельства случившегося выяснят инспекторы ДПС. Они же установят виновного в происшествии.

Напомним, накануне мужчина и его семилетний сын попали в больницу после серьезного ДТП. Виновником аварии стал 57-летний гонщик, у которого, как выяснилось позже, даже нет водительского удостоверения.