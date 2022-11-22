Девушка на иномарке сбила пешехода на Туристской улице в Петербурге

В аварии пострадал человек. Фото: vk.com/spb_today

Пешеход пострадал в ДТП на Приморском шоссе днем 22 ноября. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Он рассказал, что за рулем автомобиля в момент аварии была 20-летняя девушка.

- Авария случилась в районе Туристской улицы. Девушка на «Опеле Корса» сбила пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, - объяснила мужчина в социальных сетях.

По информации очевидца, после наезда на человека, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. На опубликованных кадрах видно, как на дороге лежит пострадавший пешеход. О его состоянии не сообщается. Обстоятельства случившегося будут выяснять сотрудники полиции.

Напомним, жесткое ДТП с участием двух фур случилось в этот же день на трассе «Кола» в Ленобласти. Два большегруза столкнулись на Мурманском шоссе. Кабина одной из машин сильно помялась.