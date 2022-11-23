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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 17:08

Полицейские проводят расследование после жестокого убийства кошки в Купчино

Повешенное животное нашли жильцы дома
Анастасия НУРАДИЛОВА
Труп кошки нашли в подвале дома. Фото: vk.com/public185299830

Труп кошки нашли в подвале дома. Фото: vk.com/public185299830

Сотрудники полиции приняли заявление об убийстве кошки в Купчино. Напомним, изуродованный труп беременного животного нашли в подвале дома на улице Олеко Дундича. О том, что ситуацию взяли на контроль сотрудники правоохранительных органов в своем телеграмм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

- Сотрудники правоохранительных органов уже побывали на месте, зафиксировали преступление и приняли заявление. Сейчас полицейские занимаются выявлением причины смерти кошки. Я тоже продолжаю держать на контроле эту ситуацию, - написал чиновник в мессенджере.

Инцидент случился в ночь на 21 ноября. Труп кошки был найден на решетке слухового окна. Рядом с этим местом неравнодушные жители дома кормили животное. Они же написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ищут виновного в случившемся.