Сбежавшую из Ингушетии в Петербург 18-летнюю девушку отпустили из отдела полиции

Лейла сбежала от родственников, которые били ее палками. Фото: t.me/marem_group

Девушку по имени Лейла, которая сбежала от родных из Ингушетии в Петербург, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщил телеграмм-канал кризисной группы СК SOS вечером 23 ноября.

- Спасибо всем, кто вместе с нами, боролся за освобождение и справедливость! Благодаря огласке, мы помогли совершить Лейле этот важный шаг на пути к свободной жизни, - говорится в сообщении в мессенджере.

Напомним, 18-летняя девушка приехала в Северную столицу, потому что, по ее словам, родственники пытались вылечить ее атеизм с помощью побоев и антидепрессантов. Девушка утверждает, что родные били ее палкой за отсутствие веры.

В Петербурге ее задержали по статье «Кража». Лейла находилась в отделе полиции, но позже ее отпустили. Сотрудники правоохранительных органов пока не подтвердили информацию о насилии Лейлы со стороны родственников.