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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:48

Водителей Петербурга оштрафовали на 22 млн рублей за парковку без оплаты

Приставы завели более 14 тысяч исполнительных производств
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургских водителей оштрафовали на 22 миллиона рублей за парковку без оплаты

Петербургских водителей оштрафовали на 22 миллиона рублей за парковку без оплаты

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге автомобилистов, которые не оплачивают платную парковку в центре города, оштрафовали на кругленькую сумму - более 22 миллионов рублей. Об этом 24 ноября 2022 года сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Северной столице.

- С начала года в Петербурге возбуждено 14 тысяч 285 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил использования платной парковки, - сообщили судебные приставы.

Согласно законам Петербурга за такое нарушение штраф составляет 3 тысячи рублей. Сейчас в пользу казны города уже взыскано более 22 миллионов рублей.

Напомним, что с 1 ноября зона платной парковки в Санкт-Петербурге расширилась на Адмиралтейский район. В нее вошли еще 153 улицы. Посмотреть полный список адресов с платной парковкой можно на сайте "КП-Петербург".