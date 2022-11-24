Водителей Петербурга оштрафовали на 22 млн рублей за парковку без оплаты

Петербургских водителей оштрафовали на 22 миллиона рублей за парковку без оплаты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге автомобилистов, которые не оплачивают платную парковку в центре города, оштрафовали на кругленькую сумму - более 22 миллионов рублей. Об этом 24 ноября 2022 года сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Северной столице.

- С начала года в Петербурге возбуждено 14 тысяч 285 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил использования платной парковки, - сообщили судебные приставы.

Согласно законам Петербурга за такое нарушение штраф составляет 3 тысячи рублей. Сейчас в пользу казны города уже взыскано более 22 миллионов рублей.

Напомним, что с 1 ноября зона платной парковки в Санкт-Петербурге расширилась на Адмиралтейский район. В нее вошли еще 153 улицы. Посмотреть полный список адресов с платной парковкой можно на сайте "КП-Петербург".