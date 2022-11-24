В «Водоканале» рассказали, почему бурлит Нева

Вода в Неве бурлит не просто так. Фото: "Водоканал".

В петербургском «Водоканале» раскрыли причину бурления воды в Неве. Загадочные круги с пузырями воздуха периодически будоражат умы жителей города. Один их таких эпизодов произошел совсем недавно и вызвал оживленное обсуждение в соцсетях.

- Невская вода превращается в питьевую на шести водопроводных станциях. В реке расположены водозаборы. Их оголовки необходимо периодически продувать, чтобы очистить их фильтрующие решетки от мелкого речного мусора, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Именно продувка воздухом и вызывает бурлящие круги на воде, так интригующие петербуржцев. В среднем продувка и промывка фильтров занимает около трех минут. А проводят ее до трех раз в неделю, поэтому внимательные горожане могут увидеть водный эффект довольно часто.

Вреда природе продувка не наносит.