Замдиректора НИИ вакцин и сывороток в Петербурге арестовали по делу о взятке

Замглавы НИИ арестовали по делу о взятке при закупке яиц. Фото: ОПСС СПб

Заместитель руководителя петербургского НИИ вакцин и сывороток арестован по делу о взятке. По версии следствия, подозреваемый получил 30 миллионов рублей при заключении контракта на поставку куриных яиц для лабораторный исследований.

- Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в качестве меры пресечения стражу по 21.01.2023, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 23 ноября на рабочее место замдиректора НИИ по экономике и финансам пришли оперативники экономической полиции и ФСБ. Они изъяли документацию, в которой может быть полезная для следствия информация.

Предварительно правоохранительными органами установлено, что подозреваемый в течение полутора лет мог получить 30 миллионов рублей в качестве взятки за заключение контракта на поставку яиц на сумму в 150 миллионов.

Сам задержанный вину не признает.