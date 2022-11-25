Дворцовый мост будет разведен с 3:10 до 4:55 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

График разведения мостов изменится в Петербурге в ночь на 26 ноября. Изменения коснутся Володарского, Дворцового и Благовещенского мостов: в эту ночь их будут разводить только один раз.

- Володарский мост будет разведен с 2:00 до 3:45 часов. Дворцовый – с 3:10 до 4:55. Разводка Благовещенского моста состоится с 3:10 до 5:00 часов. Остальные мосты разведут по графику, - сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, накануне в Петербурге проверили на прочность Биржевый мост, который откроется уже 30 ноября. По нему проехали 12 самосвалов по 25 тонн каждый. Во время ремонтных работ специалисты отреставрировали ограждение моста, заменили плиты основания и металлоконструкции.