Реставрация тюрьмы «Кресты» в Петербурге займет не меньше пяти лет

Реставрация "Крестов" займет не меньше пяти лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Реставрация и реконструкция знаменитых петербургских «Крестов» займет не менее пяти лет. Об этом заявил заместитель главы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов.

- Безусловно, это будет реставрация, приспособление для современного использования. На проектирование и работы уйдет не менее пяти лет, - отметил чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

В КГИОП пообещали, что не дадут снести историческую часть «Крестов», которая находится под охраной как памятник архитектуры. А что касается будущего бывшего изолятора, то оно зависит от инвестора.

Ранее в планах были и ресторан и гостиница с номерами в бывших камерах арестантов и общественно-культурное пространство.

Напомним, что тюрьма «Кресты» было построена в 1890 году. Название она получила из-за формы своих корпусов. С середины 1960-х тюрьма переведена в статус следственного изолятора. СИЗО закрыто в 2017 году, все арестанты переведены в «Кресты-2» в Колпино.

В конце 2022 года объявлено, что исторической здание на Арсенальной набережной будет передано в ведение структуры «ДОМ.РФ» и выставлено на торги.