14-летнюю девочку изнасиловали в парке «Малиновка» в Петербурге

Мигранта задержали за изнасилование 14-леней девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой насильника. Это произошло еще летом в Красногвардейском районе, однако о преступлении подросток сообщила только сейчас. 27 ноября 2022 года петербурженка пришла в детскую поликлинику и рассказала о случившемся. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Девочка рассказала, что в июне 2022 года в парке "Малиновка" на нее напал малознакомый парень и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Информация из медицинского учреждения поступила в управление МВД. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого педофила. Им оказался 24-летний мигрант. На данный момент он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 37-летний мужчина изнасиловал свою 4-летнюю дочь. Сейчас отец находится под стражей.