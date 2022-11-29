Видео, как девочка сломала руку в автобусе, показала прокуратура Петербурга

Школьница упала в автобусе и сломала руку. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Петербурга показала кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса, где упавшая из-за торможения девочка сломала руку. Инцидент произошел днем 28 ноября в поселке Металлострой.

- При движении пассажирского автобуса водитель применил резкое торможение, в результате чего произошло падение несовершеннолетней пассажирки в салоне, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным полиции, 10-летняя школьница получила закрытый перелом правой руки. После оказания помощи в травмпункте, юную пассажирку отпустили домой на амбулаторное лечение. Изначально полиция сообщала, что девочка держалась аз поручень, а причиной ЧП стала манера вождения шофера, однако видео показывает, что ребенок ни за что не держался.

Кто прав, а кто виноват в неприятной ситуации, установит проверка.