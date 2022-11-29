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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 18:19

Проезжую часть затопило из-за прорыва трубы на Бабушкинской улице в Петербурге

Семь домов обеспечены временным водоснабжением
Анастасия НУРАДИЛОВА
Специалисты устраняют вытекание на Бабушкинской улице

Специалисты устраняют вытекание на Бабушкинской улице

В Санкт-Петербурге вечером 29 ноября прорвало трубу по адресу Бабушкинская улица, дом 8. На место коммунальной аварии отправились специалисты, которые в скором времени все отремонтируют. Они занимаются локализацией вытекания.

- Семь зданий переведены на систему временного водоснабжения на время работ по ликвидации технологического нарушения, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сейчас вода отводится в систему водоотведения. О том, когда авария будет устранена, пока не сообщается.

Напомним, 29 ноября в Колпино из закрытой двери лился кипяток. Случившееся сняли на видео очевидцы. Дверь в мусоропровод обычной жилой девятиэтажки дымилась от пара, а изо всех щелей лились струи кипятка.