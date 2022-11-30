На заводе Toyota в Петербурге объяснили приезд ОМОНа

С автозавода сняли вывеску Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, почему ОМОН оцепили завод Toyota в Петербурге. Как выяснилось, на предприятии проверяли соблюдение требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности.

- Проверку проводили сотрудники прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП «НАМИ», а также налоговой и трудовой инспекции, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Проверка предприятия связана с тем, что по соглашению сторон 14 ноября на заводе начался процесс увольнения. А 30 ноября стал последним рабочим днем для множества сотрудников, потому что дальше останется только 100 человек, которые будут проводить консервацию оборудования.

Напомним, сотрудники ОМОН 30 ноября оцепили завод, который находится в промзоне в Шушарах. С территории завода никого не выпускали, войти туда также было нельзя.