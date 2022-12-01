Температура воздуха в Ленобласти опустится до -15 градусов в первый день зимы

В некоторых районах Ленобласти пройдет небольшой снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленобласти 1 декабря. На западе региона пройдет небольшой снег, а вот на востоке осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-восточный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -15 градусов, а днем от -3 до -13 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 1 декабря в Петербурге. Существенных осадков не предвидится. Скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, а днем – от -5 до -7.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что декабрь в этом году будет холоднее нормы, а снег будет радовать жителей очень редко.