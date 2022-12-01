Новые снегоплавильные пункты построят в Петербурге

Три новых снегоплавильных пункта построят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три новых снегоплавильных пункта построят в Петербурге в течение нескольких лет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, в ведении которого Жилищный комитет, Комитет по благоустройству, Жилинспекция, а также контроль за районными администрациями.

- Один такой пункт стоит порядка миллиарда рублей, проектируется строительство трех. Это не один год займет, проектные работы сложные, нужно «вшить» эти пункты в инженерную систему города, - отметил Повелий.

Точный сроков он называть не стал: «будет проект, будем говорить конкретно». Напомним, что планы были озвучены Смольным еще в январе 2022 года, когда в разгаре была снежная зима и горожане жаловались на сугробы.

Сейчас в Петербурга работают 11 снегоплавильных пунктов, каждый из которых может принять по 5-7 тысяч кубометров снега.