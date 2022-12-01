«Зомби» стали причиной плохой уборки снега в Петербурге

Дворников мало, а снега много. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удивительно, но «зомби» стали причиной плохой уборки Петербурга от снега прошлой зимой. Именно так назвал компании, получившие подряды на уборку, вице-губернатор города Анатолий Повелий.

- Причины коллапса разные, основная – компании, которые выиграли контакты на уборку дворов, не учли изменившуюся ситуацию и не были готовы по количеству людей. Никто не смотрел на квалификацию - а работа дворника требует много навыков - ребятам просто дали лопаты. Но людей у них все равно было мало. Начались проблемы. Мы их и «пинали» и штрафовали, но они были как зомби - каждый раз кивали и обещали все убрать, - рассказал Повелий в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

По словам вице-губернатора, Смольный может только контролировать работу подрядчика, но не может на него повлиять - компания не подчиняется городу. Поэтому с ноября начат плавный переход на новую систему уборки Петербурга. За улицы, дворы и прочие территории будет отвечать сам город. Тогда не будет «лоскутного одеяла», когда в одном месте чисто, а рядом лежат сугробы.