Первый в истории города бюджет в триллион рублей подписал губернатор Петербурга

Беглов подписал триллионный бюджет Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга поставил свою подпись под окончательным вариантом бюджета на 2022 год, который превысил триллион рублей. Изначально объем поступлений планировался меньше почти на треть, но доходы города выросли и финансовый документ пришлось корректировать в сторону увеличения.

- Подписал первый в истории Петербурга триллионный бюджет. Мало кто верил в наши планы, но мы смогли – на два года раньше запланированного срока, - написал в соцсетях Александр Беглов.

Губернатор отметил, что жители города на Неве «исторически совершают невозможное». Это помогло увеличить доходы Северной столицы в 2022 году на 31,4%. Они достигли 1 триллиона 108 миллиардов рублей.

Следующий год, по планам, будет скромнее. В 2023-м ожидаются поступления в 1 триллион и 49 миллиардов. Впрочем, в Смольном питают оптимизм по поводу будущего.

- Пока не буду забегать вперед, но это не предел возможного даже в нынешней непростой ситуации, - пообещал губернатор.