Больше триллиона рублей, но с дефицитом: утвержден бюджет Санкт-Петербурга на 2023-й год

Депутаты ЗакСа утвердили бюджет Петербурга на 2023-й год и на период 2024-25 годов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты городского Заксобрания в третьем, окончательном чтении утвердили бюджет Петербурга на 2023-й год и плановый период 2024-25 годов, проект которого был опубликован на сайте Смольного. Члены городского парламента утвердили все поправки в основной финансовый документ и одобрили его большинством голосов.

- За – 48 депутатов, против – ноль, воздержались – ноль, - подвел итоги голосования спикер ЗакСа Александр Бельский.

В 2023-м году бюджет, как и в 2022-м, будет триллионным. Показатели установлены следующие:

- доходы – 1 триллион 48 миллиардов рублей;

- расходы – 1 триллион 195 миллиардов рублей;

- дефицит – 146 миллиардов 800 миллионов рублей.

- Бюджет останется социально ориентированным. На поддержку граждан заложено 122,7 млрд рублей (10,55 бюджета). Более 72 млрд пойдут на прямые денежные выплаты, - отметил Бельский.

Финансовую помощь от города получат более двух миллионов петербуржцев. В том числе социальная поддержка будет оказана мобилизованным жителям Северной столицы и их семьям.

Также среди приоритетных направлений:

- развитие дорог и транспорта (269,9 млрд рублей или 23,1% бюджета);

- образование (237,4 млрд рублей или 20,3%);

- здравоохранение (161,7 млрд рублей или 13,8%).

В частности, деньги пойдут на строительство Шкиперской развязки на ЗСД, Витебской развязки ШМСД, закупку новых трамваев, троллейбусов, вагонов метро. На само строительство метрополитена заложено в бюджет по 30 миллиардов рублей каждый год.

Параметры бюджета на 2024-25 годы предварительные.

2024 год: доходы – 1,143 трлн рублей, расходы – 1 179 трлн рублей, дефицит – 35,4 млрд рублей;

2025 год: доходы – 1,197 трлн рублей, расходы – 1,239 трлн рублей, дефицит – 42,2 млрд рублей.

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