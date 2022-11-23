Больше триллиона рублей, но с дефицитом: утвержден бюджет Санкт-Петербурга на 2023-й год

Депутаты ЗакСа утвердили бюджет Петербурга на 2023-й год и на период 2024-25 годов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Депутаты городского Заксобрания в третьем, окончательном чтении утвердили бюджет Петербурга на 2023-й год и плановый период 2024-25 годов, проект которого был опубликован на сайте Смольного. Члены городского парламента утвердили все поправки в основной финансовый документ и одобрили его большинством голосов.
- За – 48 депутатов, против – ноль, воздержались – ноль, - подвел итоги голосования спикер ЗакСа Александр Бельский.
В 2023-м году бюджет, как и в 2022-м, будет триллионным. Показатели установлены следующие:
- доходы – 1 триллион 48 миллиардов рублей;
- расходы – 1 триллион 195 миллиардов рублей;
- дефицит – 146 миллиардов 800 миллионов рублей.
- Бюджет останется социально ориентированным. На поддержку граждан заложено 122,7 млрд рублей (10,55 бюджета). Более 72 млрд пойдут на прямые денежные выплаты, - отметил Бельский.
Финансовую помощь от города получат более двух миллионов петербуржцев. В том числе социальная поддержка будет оказана мобилизованным жителям Северной столицы и их семьям.
Также среди приоритетных направлений:
- развитие дорог и транспорта (269,9 млрд рублей или 23,1% бюджета);
- образование (237,4 млрд рублей или 20,3%);
- здравоохранение (161,7 млрд рублей или 13,8%).
В частности, деньги пойдут на строительство Шкиперской развязки на ЗСД, Витебской развязки ШМСД, закупку новых трамваев, троллейбусов, вагонов метро. На само строительство метрополитена заложено в бюджет по 30 миллиардов рублей каждый год.
Параметры бюджета на 2024-25 годы предварительные.
2024 год: доходы – 1,143 трлн рублей, расходы – 1 179 трлн рублей, дефицит – 35,4 млрд рублей;
2025 год: доходы – 1,197 трлн рублей, расходы – 1,239 трлн рублей, дефицит – 42,2 млрд рублей.
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