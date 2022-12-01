Духовная академия РПЦ в Петербурге просит передать ей учительский дом на Обводном канале

Духовная академия намерена использовать здание для проведения учебного процесса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Духовная академия РПЦ в Петербурге просит Смольный передать ей учительский дом, который находится на Обводном канале. Обращение с таким заявлением появилось на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга.

- Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Это жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища. Духовная академия намерена использовать здание для проведения учебного процесса, - сообщается в документе.

Имущество религиозного значения, которое сейчас находится в государственной собственности, Духовная академия попросила передать ее безвозмездно.

Напомним, недавно РПЦ безвозмездно получила здание по адресу Черняховского, дом 6/10, где сейчас занимаются студенты Северо-Западного института РАНХиГС. По документам, корпус уже передан церкви, но студенты продолжат там учиться еще в течение пяти лет.