Здание факультета РАНХиГС в Петербурге безвозмездно передано РПЦ

Богадельня была возведена на территории Крестовоздвиженской церкви Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание на улице Черняховского окончательно передано РПЦ. Соответствующее распоряжение, датируемое 21 ноября, появилось на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга. Напомним, ранее председателю ведомства написал обращение настоятель Крестовоздвиженского казачьего собора.

- Здание по адресу Черняховского, дом 6/10, безвозмездно передано в собственность религиозной организации для использования в соответствии с целями, которые определены уставом, - сообщается в документе.

Напомним, сейчас переданное здание около Обводного канала является одним из корпусов Северо-Западного института РАНХиГС. Студенты там все еще учатся и будут учиться в течение еще пяти лет.

Но изначально, в 1898-1899 годах, богадельня была возведена на территории Крестовоздвиженской церкви. Тогда это был Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии.