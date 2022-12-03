В комздраве Петербурга рассказали, как отличить свиной грипп от коронавируса

Заболеванию подвержены дети и пенсионеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как самостоятельно отличить свиной грипп от коронавируса. Если симптомы второго хорошо знакомы почти каждому еще со времен пандемии, то свиной грипп еще только начинает расходиться по региону. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.

- Если у болезни острое начало – высокая температура, фарингит, интоксикация – это картина, характерная для гриппа. У коронавируса инкубационный период около недели, интоксикация нарастает постепенно. Фарингита при нем нет, но есть потеря запаха и вкуса, пневмония. Для гриппа это нехарактерно, - отметила Соловьева.

Сейчас случаи заболевания гриппом известны только в Ленинградской области, но и там они единичны, а не стихийны. В группе риска при этом находятся маленькие дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Они могут первыми подхватить вирус.

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