Прокуратура Петербурга начала проверку после смерти 76-летней пенсионерки, умершей от холода в квартире

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пенсионерки, умершей от холода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники прокуратуры начали проверку обстоятельств гибели 76-летней пенсионерки, которая в минувшие выходные насмерть замерзла в своей квартире на Зверинской улице. Женщину успели забрать в больницу, но спасти ее не получилось.

- Вечером 3 декабря с признаками переохлаждения из квартиры дома 17 Б по Зверинской улице была госпитализирована 76-летняя женщина. Несмотря на оказание медицинской помощи, пациентка скончалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В надзорном ведомстве отмечают, что проведут проверку соблюдения исполнения законов в сфере обеспечения людей услугами ЖКХ. Местные жители отмечали, что у них в квартирах бывает достаточно прохладно, а сам дом стоит на ремонте.

Кроме того, проверят и работу социальных служб, которые обязаны присматривать за одинокими стариками.

При этом источники «КП-Петербург» отмечают, что пенсионерка периодически выпивала, а ее квартира была завалена мусором с помойки.