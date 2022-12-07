Движение по Ординарной улице в Петербурге заблокировано из-за ДТП с троллейбусом

Водитель «Порше» столкнулся с троллейбусом. Фото: vk.com/spb_today

Из-за ДТП с участием троллейбуса по Ординарной улице в Петербурге было заблокировано движение. О происшествии рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 7 декабря.

- На Ординарной улице случилось ДТП. «Порше» догнал троллейбус, движение заблокировано, службы на месте. Поворот с Большой Пушкарской на Большой проспект невозможен, - говорится в сообщении в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что движение по узкой дороге теперь невозможно. Из-за ДТП образовалась пробка. О пострадавших в аварии не сообщается. В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники полиции.

Напомним, накануне во время снега две легковушки попали в ДТП на КАДе Петербурга. Авария произошла у съезда на проспект Культуры. Обе машины улетели в отбойник.