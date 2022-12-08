В Петербурге похоронили писателя Илью Штемлера

Илья Штемлер умер на 90-м году жизни от коронавируса. Фото: vk.com/markindekan

В Петербурге простились с писателем Ильей Штемлером. Автор производственных романов «Таксопарк», «Универмаг», «Поезд» и других, скончался 3 декабря на 90-м году жизни. А через несколько дней прошли похороны.

- Простились с Ильей Петровичем Штемлером. Светлая память. Постараемся увековечить память о нем в Петербурге, - написал в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Напомним, что причиной смерти писателя стали осложнения после перенесенного коронавируса. По словам близких, 89-летний литератор неделю лежал в реанимации. Но организм не справился с болезнью и сердце Ильи Штемлера перестало биться.